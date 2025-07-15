Стиви Уандер поставил точку в слухах о своей слепоте

75-летний Стиви Уандер впервые всерьез прокомментировал весьма устойчивую теорию заговора, сопровождающую всю его жизнь: будто бы он на самом деле не слепой, а вся история со зрением - это лишь обман аудитории и хитрый пиар-ход, дабы вызвать у публики дополнительное сочувствие. Подобного рода слухи и «железные свидетельства очевидцев» сопровождают карьеру артиста с тех пор, как в 1963 году в возрасте 13 лет у него состоялось первое живое выступление, а песня Fingertips (Pt.2) стала хитом, возглавившим американские чарты.

В сострадании музыкант, правда, особо никогда не нуждался, поскольку его музыка, независимо от любых внешних обстоятельств, давно признана классикой жанра, стала достоянием мировой музыкальной культуры и увенчана многочисленными наградами, а его имя давно внесено в «Зал славы рок-н-ролла». Согласно официальной биографии, вскоре после рождения 13 мая 1950 г. в городке Сагино, штат Мичиган, мальчик ослеп по причинам, которые медики так и не смогли установить. Всех выдающихся успехов в музыке он достиг, стало быть, будучи слепым.

На недавнем концерте в английском Кардиффе певец неожиданно остановил выступление, чтобы откровенно поговорить с публикой.

«Серьёзно, вы ведь знаете правду - я ослеп вскоре после рождения, - обратился музыкант к притихшему залу, - И это было благословением — я научился видеть не внешность, а дух человека».

Уандер подчеркнул, что его восприятие мира строится не на внешних признаках, а на внутреннем содержании — «на цвете души, а не кожи».

Этот вечер стал финальной пунктом его мини-тура Love, Light and Song, в рамках которого Стиви Уандер посетил Манчестер, Бирмингем и Литэм, прежде чем выступить на главной сцене фестиваля BST Hyde Park в Лондоне 12 июля. Артист уже третий раз возглавляет лайн-ап фестиваля в качестве хедлайнера после выступлений в 2016 и 2019 годах.

Ранее Уандер с юмором относился к конспирологии о своем зрении, периодически пошучивал, но никогда не делал настолько «откровенных и серьезных», как их охарактеризовала британская пресса, заявлений. Например, однажды он «поймал» падающий микрофон, подогревая шутки о своей «зрячести», но этот трюк тогда только подогрел «доказательства» сомневающихся. На этот раз легендарный музыкант высказался всерьез, и зал ответил ему бурными овациями, что озаначало: «Стиви, мы любим тебя любым, ты только играй и пой!».