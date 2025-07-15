Актеру Семену Трескунову* назначили штраф в размере 50 тысяч рублей

Тимирязевский районный суд Москвы признал актера Семена Трескунова* виновным в совершении административного правонарушения, связанного с нарушением порядка деятельности иностранного агента, и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом во вторник, 15 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

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— Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Трескунов* Семен Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Ранее административному штрафу подвергся экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков**. Его, как и Трескунова, признали виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Гудкову** назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

*Включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.