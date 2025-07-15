Собчак неожиданно высказалась о попытке покушения на нее

Журналиста Ксения Собчак во вторник, 15 июля, рассказала о том, что все еще переживает за свою жизнь, после того как два года назад группа подростков готовилась совершить покушение на нее и главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргариту Симоньян.

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— Жить, скажу я вам, с этой информацией сложно. Когда охрана не для понтов, как у рэперов, а реальная необходимость, — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Представители российских спецслужб в июле 2023 года отчитались о предотвращении покушения на Симоньян и Собчак. Силовикам удалось задержать в Москве и Рязани организаторов неонацистской группировки, которые собирали данные о местах жительства жертв. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировали на готовящиеся нападения журналистки, выясняла «Вечерняя Москва».

Собчак появилась на светской тусовке в странной обуви

Спустя год Симоньян поблагодарила правоохранителей за работу по делу о покушении, в том числе от лица своей семьи. Позже Следственный комитет провел четыре психолого-психиатрические экспертизы в ходе расследования о подготовке покушений на журналисток.