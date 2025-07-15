СМИ: связанная с Лепсом компания должна ФНС более 400 тысяч рублей

Telegram-канал «Звездач» сообщает, что компания ООО «Пить», занимающаяся ресторанной деятельностью, должна заплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) России 403 тысяч рублей. По данным канала, эта компания связана с певцом Григорием Лепсом.

О каких именно выплатах ФНС идет речь, не уточняется. По информации «Звездача», в декабре 2024 года у ООО «Пить» была задолженность перед ФНС на сумму около 30 тысяч рублей. С чем была связана задолженность, не уточнялось.

В июне РБК сообщило, что Лепс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «наGLeц». По данным издания, этот товарный знак может охватывать разные сферы - от видеозаписей и программного обеспечения до ресторанных услуг и кейтеринга.