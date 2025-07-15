Анна Хилькевич высмеяла Виталия Гогунского после скандала

Накануне Виталий Гогунский отметил своё 47-летие. Коллега по сериалу «Универ. Новая общага» поздравила его весьма необычным образом — актриса высмеяла скандал, в центре которого Гогунский оказался после ряда провокационных высказываний о девушках в интервью. Звёзды записали совместное видео, на котором Хилькевич, пребывающая в хорошем настроении, выполняет поручения Гогунского по дому.

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«Без сада действительно бывает непросто», — написала актриса, намекая на заявление актёра, согласно которому женщина в плохом настроении отправляется «сразу в сад».

Ранее о скандале вокруг Виталия Гогунского высказался Оскар Кучера. ««Виталик сказал очень правильную вещь: "А если нет, то в сад такого мужа". Значит, муж не сделал так, чтобы у жены было хорошее настроение», — таким мнением поделился артист.