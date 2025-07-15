Раскрыто, какое наказание грозит Быкову* в России

Уголовное преследование писателя Дмитрия Быкова* (внесен в список иноагентов) развивалось постепенно и сейчас ему может грозить до 12 лет тюрьмы. Об этом заявил News.ru юрист Илья Русяев.

Двукратный обладатель литературной премии «Национальный бестселлер» Дмитрий Быков* уехал из России в США после начала спецоперации на Украине. В апреле стало известно, что против него возбудили дело о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. А накануне он был объявлен МВД России в розыск.

По словам юриста Ильи Русяева, уголовное преследование Быкова* развивалось по нарастающей: от административных штрафов за нарушение обязанностей иноагента к возбуждению уголовного дела и объявлению в розыск.

«Факт, что дело против Быкова не возбуждали ранее, объясняется не политическими предпочтениями, а юридической процедурой: сначала административные штрафы, потом - накопление доказательств злостного уклонения. Что касается обвинений в распространении ложной информации, то уголовная статья появилась только в 2022 году, и лишь с 2023-2024 годов по ней началась активная практика», - пояснил юрист.

Он отметил, что сейчас Быкову* вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации), предусматривающая наказание до 10 лет лишения свободы.

«Кроме того, применена часть 2 статьи 330.1 УК РФ (Злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента). В этом случае — до двух лет лишения свободы», - уточнил Русяев.

Писателя Дмитрия Быкова* объявили в розыск в России по уголовной статье

Напомним, что ранее Дмитрий Быков* в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лесусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) признался, что готов отправлять деньги Вооруженным силам Украины. Он также заявил, что «счел бы за честь» получение украинского гражданства. При этом он уверял, что в будущем обязательно вернется в Россию.

*признан в России иностранным агентом.