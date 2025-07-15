Российский певец внезапно умер в 47 лет

В Екатеринбурге умер музыкант Илья Махотин, лидер и основатель фолк-рок группы "Сечень". О трагическом событии сообщили друзья музыканта в сообществе группы в социальной сети "ВКонтакте".

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Илье Махотину было 47 лет. Причиной смерти стал инфаркт.

"Друзья! Илья умер. Талантливый музыкант, поэт, актёр, основатель и бессменный лидер группы Сечень. Наш друг", - говорится в сообщении.

Прощание с Ильёй Махотиным состоится в пятницу, 18 июля, в Церкви Вознесения Господня. Похоронят музыканта на Северном кладбище.

Илья Махотин основал группу "Сечень" в 2000 году. В 2002 году группа выпустила свой первый альбом “Сенокос”, а в 2003-2004 годах снялась в документальном фильме "Кузнецы своего счастья", к которому написала саундтрек.