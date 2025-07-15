47-летняя телеведущая Ирина Муромцева рассказала о неизлечимой болезни отца. Знаменитость поделилась откровением в соцсети.

© Passion.ru

Отцу Ирины 20 лет назад диагностировали болезнь Паркинсона, поражающую нейронные клетки мозга. Недуг развивается постепенно, у больных снижается интеллектуальный уровень, и многие испытывают трудности с передвижением. По словам Ирины, состояние отца ухудшается. Пенсионер уже не может обходиться без ухода и регулярной помощи врачей.

«Мой папа своей болезнью и тем, что ей предшествовало, очень мотивирует меня. Благодаря ему я научилась принятию и терпению, уважению к старшим», — высказалась телеведущая.

Ирина сообщила, что не каждый готов открыто говорить о болезни. Более того, она сама нередко сталкивается с критикой, когда показывает отца. Телеведущая считает: те, кто ее критикуют, боятся смерти и различных заболеваний.

«Немногие люди готовы открыто говорить о об этом... Когда я периодически показываю папу, обязательно получаю какое-то количество упреков в том, что ни к чему это. Мол, людям тягостно смотреть на больного человека. За этими упеками я слышу вполне понятный страх и болезней, и смерти», — пояснила она.

Ранее Ирина Муромцева назвала причину расставания с третьим мужем. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летний артист Михаил Боярский больше не жалуется на одышку и боли в ногах.