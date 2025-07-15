Раскрыто, кто из осудивших спецоперацию звезд продолжает зарабатывать в России

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин назвал «верхом цинизма» рекомендации песен Аллы Пугачевой и Светланы Лободы в популярном в России музыкальном сервисе. Кто из осудивших спецоперацию звезд продолжает зарабатывать в России, разбиралось издание News.ru.

По мнению Виталия Бородина, удивительным является факт того, что в России музыкальные сервисы продолжают рекомендовать песни осудивших СВО артистов, что «дает им возможность и дальше зарабатывать на российских слушателях».

«Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков? Это же однозначная поддержка этих артистов!» - возмутился Бородин, назвав такие действия «верхом цинизма, безнаказанности и подлости».

При этом Бородин отмечал, что в Россию «тайно вернулась протеже Пугачевой» певица Манижа Сангин, призвав запретить ей выступать на территории страны.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

Также 4 октября 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

Названы артисты, которые хотели бы вернуться в Россию

После начала специальной военной операции украинская певица Светлана Лобода также уехала из России. Артистка неоднократно выступала в концертах в поддержку Украины. В апреле 2022 года Лобода попала в список культурных деятелей Украины, которым запрещен въезд на территорию РФ на 50 лет. Причиной стали высказывания певицы в адрес Москвы.

Кто из осудивших СВО артистов работает в РФ?

Заявлявший о том, что испытывает стыд за начало СВО, бывший участник проекта Comedy Woman и шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков продолжает работать в России. Недавно певица Клава Кока (Клавдия Высокова) сняла его в главной роли в своем клипе на песню «Еще люблю».

«Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале возмутилась показом спектакля в Москве с участием лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Тот, по ее словам, выступал с критикой проведения СВО», - отмечается в статье.

Продолжает выступать в России и шоумен Александр Ревва, публиковавший в соцсетях пост с призывом «остановить войну», который вскоре удалил.

Ранее депутаты Госдумы заявили о подготовке обращения в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности уехавших из России артистов, которые запустили аукцион в поддержку Украины.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.