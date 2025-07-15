«Пришлось убегать»: Анфиса Чехова рассказала, как искала возлюбленного

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, как пыталась найти себе возлюбленного на сайте знакомств. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Чеховой, в какой-то момент у нее совсем не осталось времени на поиск спутника жизни традиционным способом, поэтому она решила обратиться к интернет-знакомствам. В процессе она смогла договориться о нескольких встречах, но прошли они не слишком хорошо.

«Можно сказать, что я дважды сходила на свидания очень давно и это было не очень. Первый был человек с явной судимостью, потому что он выглядел и вел себя как зек. В конечном счете не хотел отпускать меня, пришлось убегать от него огородами и отсиживаться в кустах в ожидании такси. Второй мой опыт закончился встречей с мужчиной, который отвез меня в ресторан и радостно сообщил там, что он женат и ищет себе любовницу», — рассказала Чехова.

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Впрочем, телеведущая добавила, что не считает, будто все мужчины на сайтах знакомств являются странными. По словам Чеховой, у нее есть несколько успешных подруг, которые нашли себе мужей в приложениях для знакомств.