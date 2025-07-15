Алсу продала до развода фамильное гнездо на Рублевке

Певица Алсу продала недвижимость в элитном поселке за три месяца до развода с бизнесменом Яном Абрамовым. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Алсу в феврале 2024 года совершила сделку о продаже земельного участка общей площадью 6 тысяч кв. м, а также расположенные на нем два жилых дома площадью 3 тысячи 112,9 кв. м и 229,9 кв. м; подземный гараж (632,8 кв. м.) и нежилое здание (223,5 кв. м).

Речь идет в том числе о четырехэтажном доме в элитном поселке Усово, который Абрамов и Алсу купили в 2013 году. Коттедж построен в викторианском стиле. Он украшен колонами, лепниной, мрамором, мозаикой. В доме стоит деревянная мебель, сделанная на заказ.

Как утверждает «СтарХит», покупатель обманул Алсу и в один момент перестал перечислять средства на недвижимость. Часть суммы была оплачена наличными. Остальное покупатель обязался выплачивать до 25 числа последнего месяца каждого квартала.

Издание добавило, что общая стоимость всех объектов оценивалась в 300 миллионов рублей, но сейчас, по их данным, превышает миллиард.