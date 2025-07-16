Петросян через суд выселил дочь из квартиры на Ростовской набережной

Московский городской суд оставил в силе решение о выселении дочери комика Евгения Петросяна Викторины из квартиры на Ростовской набережной.

Сообщается, что в конце 2024 года Петросян подал иск с требованием снять с регистрационного учета свою 56-летнюю дочь, прописанную в апартаментах площадью 34 квадратных метра с кадастровой стоимостью 20 миллионов рублей. В апреле 2025 года Хамовнический суд удовлетворил иск, решение вступило в силу, так как не было обжаловано.

Согласно материалам дела, Викторина Петросян с 2020 года живет в США с семьей, участия в процессе не принимала. В документах указано, что она не является членом семьи истца, не проживает в квартире более трех лет, не оплачивает ее содержание и не имеет там личных вещей. Представитель Петросяна заявил, что ее регистрация нарушает права собственника. Суд признал Викторину Петросян утратившей право пользования жильем, передает ТАСС.

При этом артист резко высказывается о своей дочери. До этого он утверждал, что отрекся от наследницы, по его словам, Викторина — «бывший член семьи».