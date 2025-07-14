Успенская рассказала, чем плохи американские мужчины

Российская шансон-исполнительница Любовь Успенская заявила, что не будет заводить романы с американцами из-за разницы в менталитете. Она отметила, что ухажеры из США ощущались как «чужие люди», которые чересчур следят за своими тратами.

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— Они все считают. Beautiful (красивая — прим. «ВМ»). Но когда нужно оплатить, уже не beautiful! По моим понятиям, мужчина даже в долгах пойдет, одолжит деньги и купит шампанское, потому что понимает, что не может опозориться, — заявила певица.

По мнению Успенской, мужчина может быть бедным, но должен обладать «широтой души». Кроме того, артистка подчеркнула, что американцы не поведут свою девушку домой, пока точно не будут знать, что хотят жениться, и из-за этого всегда приглашают в гостиницу. Своим мнением звезда поделилась в интервью журналистке Надежде Стрелец, опубликованном на ее YouTube-канале.

В результате опроса, проведенного сервисом для знакомств Mamba и книжной платформой «Литрес», 65 процентов россиянок заявили, что платить за счет в ресторане должен тот, кто пригласил, а 81 процент респонденток сказали, что чаще всего мужчина всегда платит по чеку, даже если не он предложил посетить заведение.