Ивлеева объявила о возвращении после скандала с «голой вечеринкой»

Российская блогерша Анастасия Ивлеева после скандала с «голой вечеринкой», произошедшего в декабре 2023 года, анонсировала новое реалити-шоу со своим участием. Трейлер проекта под названием «Чегеря», в котором она объявила о своем возвращении, был опубликован на ее YouTube-канале.

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Шоу «Чегеря» будет рассказывать о жизни Ивлеевой и ее мужа в деревне. «Я вернулась, чтобы стать идеальной женой фермера», — заявила блогерша в ролике.

Когда состоится премьера проекта, не уточняется.

О том, что Ивлеева вышла замуж, стало известно в начале декабря 2024 года. Ее супругом стал ведущий канала «Культура» и предприниматель Филипп Бегак, который является дальним родственником братьев-режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

Ивлеева перестала выходить в свет после скандала с «голой вечеринкой», которая состоялась в московском клубе в конце декабря 2023 года. Фотографии с гостями мероприятия в откровенных нарядах попали в сеть и вызвали волну общественного возмущения. В результате Ивлеева и другие знаменитые участники вечеринки лишились рекламных и телевизионных контрактов. Саму блогершу оштрафовали на 100 тысяч рублей.