Бабкина раскритиковала покинувших Россию Пугачеву и Васильева за их слова

Не так давно Надежда Бабкина и Александра Васильев были коллегами — они вели популярное шоу на телевидении. Однако их пути разошлись после того, как показ передачи был приостановлен и историк моды покинул Россию.

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Недавно Васильев жестко высказался о бывших согражданках, отметив, что самые стильные женщины уехали из РФ. К таковым он причислил Аллу Пугачева, Ренату Литвинову и Лайму Вайкуле.

Слова Александра Александровича задели Надежду Бабкину. В беседе с aif.ru артистка выразила свое отношение к Васильеву:

«За каждое свое зло каждый человек несет ответственность. Переубеждать в чем-то Васильева смысла нет. Если он так думает, зачем свое время тратить? Ничего-ничего, хвостиком еще будут вилять».

Досталось от Надежды Георгиевны и Примадонне — народница резко осудила резкие слова Аллы Борисовны о России.

«Это бессилие. Отсюда бешенство. Нездоровые люди. Кукушку сорвало», — высказалась Бабкина.

Артистка отметила, что сейчас ей гораздо интереснее деятельность и успехи тех, кто остался на родине.