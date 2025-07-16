Соседов посоветовал Кудрявцевой развестись с мужем

Российский музыкальный критик Сергей Соседов посоветовал телеведущей Лере Кудрявцевой, которая пожаловалась на алкогольную зависимость ее супруга Игоря Макарова, расстаться с мужем.

Он отметил, что ему «очень жаль» Кудрявцеву и подчеркнул, что очень хорошо понимает ее, поскольку вел передачу, в которой почти все сюжеты были посвящены зависимости.

— Лере надо уходить, расставаться, бросать. Не надо пытаться спасать. Никого ты не спасешь, Лера. Никого спасать и не надо. Спасать нужно себя всегда. Если человек не спасет себя сам, его никто не спасет. Я в этом абсолютно уверен. Все остальное — пустая трата денег, сил и нервов. <...> Не надо свою жизнь Лере отдавать на откуп кошмару алкогольному, — заявил критик.

Он также задался, ради чего Кудрявцева идет на «такие жертвы», передает Ura.ru.

12 июля Лера Кудрявцева заявила, что у нее больше нет сил на лечение Макарова. Она подчеркнула, что ей очень плохо и у нее не осталось «даже жалости». Кроме того, ведущая пожаловалась на нервные тики и трясущиеся руки. «Вечерняя Москва» рассказала о личной жизни Кудрявцевой и проблемах в браке с Игорем Макаровым.