Фаворитка Киркорова Марго Овсянникова пригрозила Мадонне Мур

Певица Марго Овсянникова дала большое интервью Мадонне Мур, однако не согласилась на его публикацию. По словам журналистки, артистка потребовала внесения около 30 правок и даже угрожала ей. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

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Фаворитка певца Филиппа Киркорова в последнее время часто общается с прессой и делится подробностями карьеры и личной жизни. Недавно она согласилась на откроенный разговор с Мур, но уже после общения ее команда потребовала изменения многих фрагментов интервью.

Журналистка отметила, что на площадке Марго много говорила и не утаивала детали, о которых раньше не распространялась на публике, но в последствии об этом пожалела.

«Позже в личных сообщениях Марго сообщила, что много наговорила лишнего. Я уже не буду говорить про хамскую манеру диалога и угрозы, будто мы говорили не с командой артиста, а с решальщиками. Филипп Бедросович, если вы все-таки реальный продюсер, а не парадный — наведите там порядок что ли», - заявила Мадонна Мур.

По словам журналистки, интервью в итоге не выйдет. Она отметила, что не будет вносить те правки, который прислала ей команда Марго.

Ранее стало известно, сколько Марго Овсянникова заплатила за коллаборацию с Филиппом Киркоровым.