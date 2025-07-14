Орлова призналась, что завидует шпагату Волочковой

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Российская певица Ольга Орлова активно ведет личную страницу в Сети. Бывшая солистка женской поп-группы «Блестящие» делится не только своими фотографиями, но и остроумными, а временами даже и ироничными умозаключениями.

Накануне, к примеру, Ольгу спросили, почему же она так завидует известной российской балерине Анастасии Волочковой. 47-летняя исполнительница, разместив в личном блоге фото собаки, ответила на так волнующий публику вопрос.

«Вы там мыла наелись что ли? Хотя, такому шпагату грех не позавидовать», — с усмешкой написала она.

Ольга Орлова любит пообсуждать с поклонниками и весьма интимные моменты своей жизни. На прошлой неделе певица поразмышляла на тему частоты сексуальных взаимодействий в браке. По мнению певицы, нет такого понятия «редкий» или «частый» секс. Ольга считает, что в этом вопросе главное, чтобы всех все устраивало.

Напомним, сейчас исполнительница счастлива в браке с бизнесменом Валерием Масловым. У супругов есть общая дочь Анна, которая родилась 6 февраля 2023 года.