Наталья Штурм рассказала о жизни с мужем-тираном

Певица Наталья Штурм откровенно рассказала об издевательствах бывшего мужа-тирана. В эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ артистка заявила, что экс-супруг выпивал, избивал ее и тратил деньги в казино.

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Исполнительница хита «Школьный роман» признается: на момент знакомства с Игорем Павловым она была несвободна, но тот был настойчив и взял ее «измором».

«Он постоянно ночевал около моего дома, мне это казалось так преданно. А на самом деле просто казино было недалеко от моей квартиры. <…> А потом как-то прижился. Я, говорит, все, ухожу к тебе — буду жить у тебя», — рассказала Наталья Штурм.

Новый ухажер певицы также был женат, но сошелся с ней на желании иметь детей. Спустя время пара поженилась, у них родился сын Арсений. Игорь Павлов боготворил супругу, но позднее выяснилось, что он не только многое о себе скрывал, но и был склонен к насилию.

«Он сразу сделал мне предложение, сказал: „У меня должна быть именно такая жена, как ты — самая лучшая“. <…> Первый раз он на меня поднял руку, когда я задержалась, приехав к себе домой. <…> Он всегда говорил, как маньяк все равно: „Где. Ты. Была? Где ты была?“», — поделилась Наталья Штурм.

Но это был не единственный порок мужчины — он также пил и проматывал гонорары жены в казино.

«Когда мы уже с ним поженились, он мог приехать в четыре-пять часов утра с казино. Я в ночнушке, на улице зима. Он меня вытаскивает на балкон, сажает напротив себя. Здесь двустволка ружье, дулом на меня направлено. И он сидит абсолютно никакой, пьяный: „Где ты была?“ И бесполезно что-либо говорить», — призналась артистка.

После очередного избиения Наталья Штурм подала на мужа в суд, а официально их брак был расторгнут в 2024 году. Оглядываясь назад, певица понимает: у их пары не было будущего.

«Это человек совершенно другого социального статуса. Для него важны другие ценности. Это я говорю не потому, что он разрушил нашу семью своим пьянством. А потому, что даже чисто визуально мы были не парой», — заявила знаменитость.

Ранее Наталья Штурм намекнула, что бывший муж скучает по ней и хочет вернуться: «Мне тебя так не хватает».