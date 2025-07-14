Певицу Наташу Королеву и ее невестку раскритиковали за грязь

Певицу Наташу Королеву раскритиковали за грязь. Речь идет о новой косметике исполнительницы, рекламу которой она «заказала» у Мелиссы Волынкиной.

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Супруга сына артистки с радостью согласилась сделать обзор на продукт звездной свекрови. Мелисса расхвалила косметику, отметив, что сейчас в России такую не купить.

Однако подписчиков удивило не высокое качество косметики, а ее состояние. По мнению поклонников, на опубликованных в соцсети Мелиссы кадрах с рекламой, тени, пудра и другие предметы «выглядят неприятно».

«Иногда хотя бы протирайте косметику, чтобы чисто было, когда открываете», — просят комментаторы.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Более того, невестку исполнительны хита «Маленькая страна» призвали «не щупать» все пальцами.

Ранее «Страсти» писали о том, как пропиаренная невестка Наташи Королевой составила артистке компанию в Светлогорске, где певица дала концерт. На одном из видео, сделанных знаменитостью в Калининградской области, девушка запечатлена с широкой улыбкой. Подписчики обратили внимание, что девушке так и не удалось решить проблему с зубами.