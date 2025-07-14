Суханкина перечислила страны, в которых живут настоящие герои

Маргарита Суханкина появилась на ночном концерте в Витебске. Звезда выступала на местном стадионе и сразу завела публику. Как только певица вышла на сцену, зрители вскочили со своих мест: стали петь и танцевать.

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Сама Маргарита со сцены призывала всех искать свою любовь, а также назвала страны, в которых живут настоящие герои.

- Верьте в свою любовь: она всегда будет рядом с нами в сердце, - заявила Маргарита. – Не зря ведь говорили, что, у того, у кого живет в любовь в сердце, у того в сердце живет сам Господь бог».

Суханкина со сцены радовалась дружбе между Россией и Беларусью. Артистка призывала ценить братские отношения.

- Мы – Россия и Беларусь – всегда жили, живем и будем жить вместе, - заявила звезда. – Потому что мы живем с любовью в сердце. Поэтому нам ничего не страшно. Ведь именно любовь спасет мир. Господи, мы же – родные люди, самые-самые близкие. Кому еще дружить и жить в мире и согласии, как не нам? - А еще хочу сказать, что нам ничего не грозит, потому что лучшие люди живут в наших странах, - продолжила Маргарина. – Это мое абсолютное убеждение. Самые красивые, самые заботливые, самые потрясающие, самые ласковые и любящие женщины у нас живут. А также в наших странах – России и Белоруссии - живут самые настоящие мужики, самые настоящие герои.

В этот вечер артистка много говорила об отношениях мужчины и женщины. Представителей сильного пола она просила почаще носить дам на руках.

- Пусть наши дорогие и любимые мужчины будут как можно чаще рядом с нами, - заявила артистка. – Мальчики, носите нас на руках. А мы уж вам, как говорится, и вареники с картошкой приготовим, и драники… Даже можем кофе в постель принести!

Приемом в Витебске звезда осталась довольна. Певица призывала всех собравшихся не только петь полюбившиеся хиты, но и смотреть по сторонам. Мол, рядом много половин.