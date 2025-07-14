«Это уже перебор»: супруга Александра Цекало напугала поклонников артиста

Супруга Александра Цекало, 33-летняя художница Дарина Эрвин, перепугала поклонников певца чрезмерной худобой. Накануне девушка опубликовала несколько снимков во время уличной прогулки с собакой. Эрвин была одета в спортивное бра и ультракороткую юбку. Ее образ дополняла повязанная вокруг талии рубашка и кроксы насыщенного оттенка фуксии. Об этом сообщает издание Thevoicemag.ru.

«Это уже перебор. Ребра торчат, выглядит пугающе», — написал одни из пользователей сети под публикацией Дарины. «Зачем так пугать людей? Кто-то ей скажет, что это некрасиво?» — прокомментировал фотографию другой пользователь.

Александра Цекало и уроженка Казахстана Дарина Эрвин поженились в 2019 году. Пара постоянно проживает в Америке. Дарина пишет картины в стиле ню, занимается модельным бизнесом и снимается в кино.

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