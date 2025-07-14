Актриса театра и кино Ольга Будина прокомментировала смерть режиссера Александра Митты. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Напомним, что Будина и Митта вместе работали на съемках сериала «Граница. Таежный роман», в котором актриса сыграла главную роль. По словам артистки, работы Митты остаются недооцененными, но это «вечное кино», которое будут пересматривать многие поколения зрителей.

«Такого тонкого режиссера уже невозможно встретить. Александр Наумович Митта – величайший мастер своего дела, великий режиссер советского, российского периода. Он не только режиссер, но и сценарист, поэт и художник. Я считаю, что его фильмы, к сожалению, не оценены по достоинству до сих пор. И я верю в то, что наши дети и наши внуки будут смотреть его картины. Потому что это вечное кино, заставляющее задуматься о смысле жизни, поразмышлять о человеческих отношениях, о том, что нас всех тревожит, о любви, о дружбе», – заявила она.

Александр Митта умер 14 июля в возрасте 92 лет. Последние дни жизни режиссер провел в больнице — его госпитализировали из-за рака почки.