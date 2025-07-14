Ивлеева попробует стать идеальной деревенской женой в новом реалити

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева опубликовала на YouTube трейлер нового реалити-шоу «Чегеря».

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В шоу Ивлеева захотела стать идеальной женой фермера. Блогерша уехала в Брянскую область, чтобы обустроить семейное гнездо в деревне. В проекте телеведущая вместе с мужем будет ухаживать за скотом, доить корову, готовить еду, собирать яйца, собирать мед, копать грядки и ездить на тракторе. Также артистка посмотрит, как принимают роды у коровы.

10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

Ивлеева уже состояла в браке. Осенью 2019-го блогерша вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Телеведущая признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех. Анастасия Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после расставания.