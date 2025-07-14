Няни в звездных семьях: что скрывается за высоким заработком

Звездным семьям не обойтись без нянь, поскольку их профессия славится нагруженным графиком, а некоторые актрисы выходят на работу почти сразу после родов. Скандалы с увольнением таких помощников происходят нередко — артистки жалуются, что платят няням приличные деньги, а те плохо работают. «КП» выяснил, какие условия для подобных специалистов предлагают знаменитости и за что договор могут расторгнуть.

Какие условия у нянь звездных семей?

Типичная схема работы няни в обеспеченной семье знаменитостей предполагает собой проживание в элитном поселке Подмосковье в доме нанимателей. Выходные — накопительные, с учетом двух дней в неделю. Кроме того, няни часто ездят по курортам вместе с семьей и должны быть готовы к работе под круглосуточным видеонаблюдением.

Как выяснили журналисты, средняя зарплата няни с проживанием «под вип-запрос» повысилась до 170-200 тысяч рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе. В данном случае идет речь о специалисте с рекомендациями, гражданством РФ, высшим образованием. Опытные няни для грудничков с проживанием, с медицинским образованием могут претендовать на зарплату от 200 тысяч рублей. Няни без проживания с нормированным рабочим днем, без педагогического или медицинского образования получают от 120 тысяч рублей в месяц, однако таких редко берут в богатые дома.

В обязанности няни входит полный уход за ребенком и его пространством, вещами, приготовление пищи для подопечного, прогулки, развивающие занятия. Бонусом идет проживание в загородном доме, хорошее питание, частые путешествия на курорты.

За что знаменитости увольняют нянь?

У блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана четверо детей, троим из которых еще нужна няня. В семье знаменитостей их сразу две — они готовят и гуляют с наследниками звезд, возят с семейным водителем в школу и на секции. Когда родители улетают на съемки в другую страну или регион, дома хозяйничают родители, а специалисты им помогают.

Каждой новой няне Самойлова срочно делает загранпаспорт, поскольку семья часто выезжает из России. Поскольку специалиста сразу два, Оксана периодически занята поиском нового помощника. Каждой из них она платит по 8 тысяч рублей в сутки. Однако по каким причинам уходят няни от звездной семьи — неизвестно.

Анна Хилькевич и ее муж Артур Волков этой весной летали на съемки телешоу «Большой куш. Банкок» в столицу Тайланда. Перед этим артистка почти полгода подбирала няню для младшей дочери Оливии. Есть воспитательницы и для старших дочерей — Арианны и Анны-Марии. Актриса недавно признавалась, что испытательный срок в ее доме не прошли порядка 50 нянь.

«Я пробовала их всех. Я могу целую книгу написать про странных женщин, которые приходят в мой дом и уходят оттуда... Няня должна быть опрятная, умная, с образованием, например, педагогическим. Чтобы она психологией увлекалась, умела готовить (только детский стол)... Человек, который находится 24 часа в моем доме должен быть идеальным, потому что это уже - член моей семьи», — писала Хилькевич.

Анна отмечала, что увольняла нянь по разным причинам — одна уложила Оливию с собой спать, а другая сказала девочке «брысь». Еще одна рылась в личных вещах артистки и пользовалась ее парфюмом. В доме Хилькевич установлены камеры, от чего работницы всегда находятся под видеонаблюдением, однако знаменитость готова платить от 300 тысяч рублей в месяц.

Также увольнением няни известна певица Анна Седокова. Она жаловалась на наглость помощницы, которую она нанимала для сына Гектора — уже после оформления документов женщина потребовала платить ей в три раза больше. А певица Наталья Подольская разорвала договор с одной из нянь из-за того, что та агрессивно отреагировала на просьбу хозяйки дома. Мама маленького Вани попросила няню не гулять с ребенком в тридцатиградусную жару, а посидеть в тени на веранде их загородного дома — специалист заявила, что не будет сидеть, поскольку ходить и двигаться полезнее для здоровья.

Крупный скандал из-за няни произошел в семье актера Эммануила Виторгана. Работавшая на него Николь Кононова опубликовала пост в соцсетях, в котором пожаловалась на невоспитанность детей актера и Ирины Млодик. Кроме того, досталось и супруге артиста — по словам девушки, ее «унижали» из-за неправильно висящих полотенец, из-за того, что дети ели одно и то же дважды и прочее.

Млодик заявляла, что помощница «оказалась блогером». Она заявляла, что постоянная няня ушла в летний отпуск и ей нашли временную замену. Женщина утверждала, что девушка проработала всего три дня, ничего не умела, но оплату за часы получили.