Любовь Успенская предрекла успех Ефремову после выхода по УДО

Певица Любовь Успенская заявила в интервью Надежде Стрелец, что актер Михаил Ефремов станет снова успешен после выхода по УДО.

Успенская уверена, что, несмотря на обстоятельства и произошедшую трагедию, Ефремов сможет реабилитироваться на сцене. Она назвала артиста великим актером.

«У него сейчас есть единственный шанс. Выйти в спектакле и сыграть так, чтобы замороженные сердца растаяли, чтобы люди плакали и забыли все. И понимали, что перед ними великий актер стоит. Только таким путем можно себя очистить и оправдать», — поделилась артистка.

Успенская уверена, что талант прощает все.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО. На свободе ему нужно раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Управлять автомобилем он сможет только через три года.