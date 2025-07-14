«Еле дышит»: Кушанашвили призвал сына Кадышевой пожалеть мать

Народная артиста России Надежда Кадышева, внезапно ставшая невероятно популярной у молодежи, плохо выглядит и может «окочуриться на сцене», зарабатывая деньги в том числе и для своего сына. Об этом заявил журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, слова которого приводит «СтарХит».

Ранее стало известно, что Кадышева и ее ансамбль «Золотое кольцо» начали работать в новом формате - стадионные концерты. Для этого артистам обновили костюмы, также была усилена танцевальная команда, в которую добавили молодых танцоров. При этом, по информации СМИ, артистка берет заказы на крупные и частные мероприятия выборочно, а гастрольный тур строит в щадящем режиме, так как у нее «в анамнезе ряд серьезных заболеваний».

По мнению Отара Кушанашвили, Надежду Кадышеву распиарили искусственно, так как у молодежи «никто не спрашивает», хотят ли они ее слушать или нет.

«Они выпили, у них выпускной, и что еще делать? Ну вышла бабка, а время как-то проводить надо. Кого не выпусти, под всех будут танцевать», - уверен он.

Кушанашвили также обратил внимание на то, что 66-летняя Кадышева «болезненно выглядит», а ее сын может лишиться матери.

Врач обнародовал диагноз 66-летней Надежды Кадышевой

««И плывет веночек…» - к тебе приплывет, сынок, этот веночек! Мама болеет, человек еле дышит, ее таскают из города в город. 30, 40, 50 миллионов - усыпьте последнее прибежище этими деньгами. Да кому нужны будут эти 60 миллионов, если она окочурится там? Потому что никто не жалеет ее!» - заявил шоумен.

Напомним, что ансамбль «Золотое кольцо», солисткой которого является Кадышева, был создан в 1988 году композитором Александром Костюком. Он стал автором многих хитов коллектива и своей жены Надежды Кадышевой. Сейчас Александр Костюк является гендиректором театра «Золотое кольцо». По информации СМИ, 70% в семейном бизнесе принадлежит сыну пары Григорию Костюку.