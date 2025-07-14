Появились подробности о последних днях жизни Александра Митты

Telegram-канал SHOT сообщил, что в последние несколько дней режиссер Александр Митта находился в состоянии, «близком к коме». По данным SHOT, режиссер получал медицинскую помощь в хосписе.

О смерти Александра Митты 14 июля сообщил его сын Евгений. Режиссеру было 92 года.

Накануне, 13 июля, помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил ТАСС, что Митта находится в больнице более 11 дней. Деталей Иванов не привел.

Названа причина смерти режиссера Александра Митты

СМИ сообщали, что Митта боролся с онкологическим заболеванием. Утверждалось, что в последнее время он получал паллиативную помощь.