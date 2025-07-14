Названа причина смерти режиссера Александра Митты

Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти режиссера, народного артиста России Александра Митты стало онкологическое заболевание. По данным SHOT, в последнее время он получал паллиативную помощь.

О смерти режиссера 14 июля сообщил его сын Евгений Митта. Александру Митте было 92 года.

Ранее помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил ТАСС, что Митта находился в больнице более 11 дней. Деталей Иванов не привел.

Александр Митта окончил инженерно-строительный факультет МИСИ имени Куйбышева, затем работал графиком-карикатуристом в журналах и стал выпускником режиссёрского факультета ВГИКа (мастерская Михаила Ромма).

Среди работ Митты - картины «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «Экипаж» и сериал «Граница. Таёжный роман».