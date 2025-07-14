Mash: телеведущую Миткову госпитализировали из-за ослабленного иммунитета

Телеведущая Татьяна Миткова была экстренно доставлена в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, состояние 69-летней журналистки ухудшилось из-за ослабленного иммунитета на фоне продолжительного лечения онкологического заболевания. Врачи провели консилиум и решили не менять курс химиотерапии, который она проходит с 2016 года. Татьяна Миткова — известная российская телеведущая и журналистка с многолетним опытом работы на центральных каналах, включая НТВ и Первый канал. Она начала карьеру в 1980-х и стала одной из самых узнаваемых ведущих новостей в стране. За вклад в телевещание Миткова получила несколько престижных наград, в том числе премию ТЭФИ. С 2009 года Миткова борется с онкологическим заболеванием. Спустя семь лет медики обнаружили у нее метастаз, и с того момента она регулярно получает лечение. Несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжает работать и сохраняет активный образ жизни, как она сама рассказывала.