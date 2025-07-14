Юрий Лоза объяснил, почему Орбакайте ждет провал в Европе

Композитор Юрий Лоза выразил уверенность, что уехавшую из России певицу Кристину Орбакайте ждет полный крах карьеры в Европе.

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Он подчеркнул, что востребованных за границей российских артистов нет.

«Почему? Потому что все европейские площадки переполнены своими. Все наши выступления, на том же „Евровидении“ — это было популяризацией Запада. Мы пытались понравиться ирландской домохозяйке. Мы им не интересны. У наших артистов нет никаких шансов», - сказал Лоза в беседе с aif.ru.

В качестве примера он привел Диму Билана, который после триумфальной победы на «Евровидении» в 2008 году поехал с гастролями не по Европе, а в Сыктывкар.

«Никаких гастролей ни у кого не может быть», — заверил композитор.

Возвращаясь к Орбакайте, он добавил, что у дочери Аллы Пугачевой есть своя компания, в которой она общается, как-то крутится, к кому-то ходит в гости.

В конце мая Кристина Орбакайте решила совместить работу и визит к членам семьи. Певица прилетела в Вильнюс, где встретилась с отцом Миколасом Орбакасом и поздравила его с юбилеем. При этом власти соседней Латвии запретили певице въезд в страну, так как увидели в ней «угрозу национальной безопасности». Несмотря на это, в первых числах июля в Юрмале заметили ее мать Аллу Пугачеву с детьми и мужем.

После запрета на въезд в Латвию Орбакайте отправилась на отдых в Японию вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией.