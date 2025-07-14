Разругавшаяся с дочерью Успенская отправила ее в США

Любовь Успенская дала интервью журналистке Надежде Стрелец. Королева шансона затронула несколько тем, в том числе и касающихся личной жизни. Так, певица призналась, что очень влюбчивая.

"Я очень загоралась. Я могла влюбиться вот с первого взгляда. А потом постепенно понимала, что я попала. Что этот человек вообще рядом не стоял. Он, да, пыль пустил в глаза. Но потом он не тянул. Я росла, а человек остался там. То есть он пытался сначала, конечно, играть роль героя, в которого надо влюбиться. А потом он не выдерживал. Все равно сдавался. И я понимала, что это ошибка очередная", - рассказала певица.

Артистка была замужем несколько раз. По словам Успенской, на фоне ее успеха у избранников начинался комплекс неполноценности. Она привела в качестве примера последнего мужа. Певица рассказала, что если она болела, он сдувал с нее пылинки, но никогда не интересовался, как прошел концерт. Успенская призналась, что его жалость была ей неприятна.

Зашла речь и об эмиграции Любови Успенской. Она объяснила, почему покинула СССР: "Не было свободы слова, не было свободы в музыке никакой. Меня даже в тюрьму посадили. Я не знала, куда я еду. Я просто уезжала. Хотела свободы".

При этом певица подчеркнула, что даже живя в США, она всегда помнила о Родине и даже болела во время различных спортивных соревнований за свою страну. Аналогичным патриотизмом обладает и единственная наследница певицы Татьяна Плаксина.