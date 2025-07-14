«Развелась, поэтому активность повысилась»: звезда «Папиных дочек» вернулась в соцсети

Звезда сериалы «Папины дочки» Анастасия Сиваева заплела афрокосички и вернулась в социальные сети. Как сообщает Starhit, подписчики считают, что артистка решила поменять свою жизнь из-за развода.

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Больше 10 лет Сиваева вела закрытый образ жизни. Актриса отказалась от съемок в кино, не появлялась на светских мероприятиях и перестала вести социальные сети. Теперь же артистка постепенно возвращается в публичное пространство. В начале лета стало известно, что Сиваева примет участие в съемках четвертного сезона новых «Папиных дочек», а на странице в соцсети недавно появились свежие снимки.

Судя по кадрам, Анастасия проводит время на Алтае, а свои волосы она заплела в тонкие косички. Однако Сиваева не раскрыла, с кем именно, оставив все подробности за кадром. Подписчики считают, что к активности в медиапространстве исполнительницу роли Даши подтолкнули изменения в личной жизни.

«Она развелась, поэтому активность ее повысилась и в соцсетях, и в кино. А исчезла она отовсюду именно, потому что вышла замуж», — написал один из комментаторов.

В качестве аргументов подписчики привели интервью коллег Сиваевой по «Папиным дочкам», которые говорили, что она отказалась от съемок и публичности из-за замужества.