Туристы начали массово сдавать билеты на Dream Fest в Баку после исключения российских артистов

Российские туристы начали массово сдавать билеты на музыкальный фестиваль Dream Fest, который пройдет в столице Азербайджана Баку. Как сообщает телеграм-канал SHOT, причиной стало резкое изменение программы мероприятия. Организаторы начали заменять российских артистов а неизвестных местных музыкантов.

В изначальной программе Dream Fest 2025 должны были выступать «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие звёзды. Но Министерство культуры Азербайджана решило отменить все мероприятия, связанные с Россией, что привело к полной замене российского состава артистов.

Россияне, планировавшие посетить фестиваль в Баку ради любимых артистов, испытали глубокое разочарование. По их словам, из более чем тридцати заявленных исполнителей теперь в списке осталось только 4-6 знакомых публике имён. Это спровоцировало массовый отказ от билетов. Стоимость входа на фестиваль варьировалась от 4000 рублей за фан-зону до 226 500 рублей за VIP-голд на один день, когда фестиваль рассчитан на 4 дня.

Сейчас организаторы мероприятия предпринимают попытки привлечь исполнителей из стран СНГ, которые пользуются известностью у российской публики, чтобы попытаться компенсировать утраченный интерес и прибыль.

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