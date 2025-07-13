"Вот он меня нашел, жертву": Успенская высказалась о Резнике

Любовь Успенская в беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала рассказала подробности многолетнего конфликта с Ильей Резником. Об этом информирует портал passion.ru.

Илья Резник дал Любови Успенской такие хиты, как «Кабриолет», и многие другие. Но сама артистка утверждает, что поэт ей сам буквально навязался из-за нехватки денег в США. По словам певицы, за рубежом тексты артиста никому не были нужны, и тогда он обратился к ней за помощью.

«Вот он меня нашел, жертву. Привез песни мне в ресторан днем и доказывает мне: „Возьми эти песни, спой“. Но они мне не нужны. Мне не нравилось первоначально, как они были сделаны», — заявила Любовь Успенская.

Скоро композиция «Кабриолет» в исполнении Любови Успенской набрала популярность. Резник потребовал 25% от выручки с каждого концерта исполнительницы. Успенская сказала, что не понимает, почему должна платить —не было никакого договора.

«Он столько меня позорил. Он очень жадный был до денег. Он, если бы не был таким жадным и таким вруном, обманщиком и нахалом, он бы мог со мной очень неплохо карьеру сделать. Я очень ему помогла в Америке. Я делала концерты благотворительные, деньги, которые я собирала, ему отдала. Он купил машину. Я помогла его жене, когда он уезжал к себе в Россию, она оставалась в Америке в глухом районе с Артурчиком, с ребенком», — резюмирует королева шансона.

Ранее Любовь Успенская вспомнила о давних обидах на Аллу Пугачеву. По словам знаменитости, Примадонна ценила ее вокальные способности, но дальше этого дело не пошло. Успенская рассказала, что Пугачева не приглашала ее на «Рождественские встречи».