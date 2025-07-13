Милявская пошутила по поводу квартиры в Турции

Лолита Милявская рассказала, что купила квартиру в Турции. Но недвижимость оказалась долгостроем. И уже несколько лет она не может получить ключи. Об этом пишет издание passion.ru.

В микроблоге певица выложила фотографии, на которых запечатлена одна из достопримечательностей Каппадоки

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«Недавно я приобрела квартиру в долгострое. Ему, наверное, 2-3 тысячи лет. Кто-то знает, он достроится когда-нибудь или нет? Но вот видите, вот то гнездо. Видите, где какают ласточки? Это моя квартира. Рядом со мной, смотрите, гнезда свободны. Идите, покупайте», - высказалась Лолита.

Ранее Лолита Милявская раскритиковала своих коллег, которые придираются к молодым артистам без повода.

По словам Лолиты, она сама всегда с позитивом воспринимала новичков в шоу-бизнесе. Она считает, что любому дебютанту необходимо давать хотя бы два года, чтобы проявить себя на сцене.