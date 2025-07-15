Полина Диброва спровоцировала слухи о расставании с мужем

Исчезновение совместных фотографий — верный признак расставания. Подписчики Полины Дибровой, супруги телеведущего Дмитрия Диброва, об этом знают хорошо. А потому, как только из соцсетей девушки пропали фотографии с мужем, они быстро сделали вывод: Полина и Дмитрий расстались.

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«Полина, где ваш муж Дмитрий?», «Полина, давно на фото нет мужа», «А Дмитрий где?» — такие комментарии оставляют под свежими снимками Дибровой. Полина по этому поводу хранит молчание, а потому некоторые не исключают, что совсем скоро девушка расскажет о проблемах в браке. «Про мужа будет в следующем посте "Нелюбовь"», — предположил один из подписчиков.

Юзеры обратили внимание, что дело не только в отсутствии совместных фото. Полина, кроме прочего, давно не выходит в свет в компании супруга.

Напомним, Полина — четвёртая жена Дмитрия Диброва. Будущие супруги познакомились, когда девушке было 17 лет. Телеведущий старше своей избранницы на 30 лет. В марте 2009-го они поженились. Полина и Дмитрий воспитывают троих сыновей — Александра, Фёдора и Илью.