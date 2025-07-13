Рудова обрушилась на Меньшову за слова о «женщинах за 50»

Наталья Рудова убеждена, что Юлия Меньшова обидела женщин за 50. Накануне дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова высмеяла молодящихся женщин.

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Всё равно 20-летние натуральны, а ты нет», — заверила Меньшова.

Наталья возмутилась позицией телеведущей, пишет thevoicemag.ru.

«Еще одна... Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину! Хотя женщина должна быть на стороне женщины, но нет. Уважаемая, если вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, это их право. Зачем кого-то осуждать?» — набросилась Рудова на Меньшову.

Кстати Меньшова не скрывает, что сознательно выбирает более простой и удобный для себя образ жизни. Например, она спокойно пользуется московским метро, чтобы добраться на съемки. Как шутит актриса, пассажиры ее обычно не замечают — все слишком увлечены своими смартфонами.

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