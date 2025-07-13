Российские туристы массово сдают билеты на фестиваль в Баку

Российские туристы, и не только, сдают билеты на популярный азербайджанский фестиваль Dream Fest 2025. Дело в том, что организаторы заменили исполнителей из России на местных артистов.

Ранее планировалось, что выступать перед зрителями будут «Руки вверх», Клава Кока, Егор Крид, Ани Лорак, Алсу, Стас Пьеха и другие известные представители шоу-бизнеса. Но Министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия, связанные с Россией, пишет издание passion.ru.

В результате началась массовая сдача билетов. Цены — от 4000 рублей (фан-зона) до 226 500 рублей (вип-зона) за один день при том, что фестиваль рассчитан на четыре дня.

Организаторы, чтобы снизить потери, срочно пытаются пригласить известных артистов из стран СНГ.

Среди знакомых россиянам артистов на фестивале, согласно афише на сайте, остались Эмин Агаларов, который также является одним из организаторов мероприятия, и певец Jony.