Соседов усомнился в популярности Кадышевой и Булановой у молодежи

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с URA.RU усомнился, что Татьяна Буланова и Надежда Кадышева пользуются популярностью у молодежи.

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Соседов не исключил, что эта информация может быть «надуманной» или «вбросом».

«Да и непонятно, кто молодежь: у нас сейчас до 70 — все молодежь. Да и с Надеждой Кадышевой ничего не понятно. Во всяком случае мне», — заявил телеведущий.

12 июля Telegram-канал SHOT утверждал, что Татьяна Буланова стала «новой любимицей» у российской молодежи, представителей поколения Z (они же — зумеры).

В апреле 2025 года издание kp.ru сообщало, что Кадышева стала самой высокооплачиваемой российской звездой. Ее песня «Веночек» получила новую волну популярности среди молодежной аудитории, поэтому ее концерты стали массово посещать подростки и студенты.

28 июня Кадышева стала хедлайнером на празднике «Алых парусов» в Санкт-Петербурге. Она спела свои хиты «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей» и другие.