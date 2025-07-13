СМИ: билеты на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале можно купить из-под полы

Входной билет на фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» можно приобрести в кассе за сумму от 50 до 375 евро, а можно у организаторов, минуя официальные правила.

Как пишет издание «Абзац», это будет не билет как таковой, а приглашение, которыми ведает, в частности, продюсер мероприятия и правая рука Вайкуле – Элита Милграве.

Фестиваль традиционно запланирован на конец июля.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему Лайма Вайкуле до сих пор продолжает ежегодно организовывать фестиваль, от которого терпит убытки. По его мнению, оказавшаяся в забвении Вайкуле за счет своего мероприятия пытается показать, что «хоть кому-то нужна». Рудченко заверил, что билеты на «Рандеву» будут раздавать бесплатно из-за низкого спроса, как это случилось годом ранее.