Кудрявцева сожалеет об излишней откровенности

Лера Кудрявцева вышла на связь в Telegram-канале после вчерашних слез и откровений об алкоголизме мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она призналась, что поддалась эмоциям и теперь об этом немного сожалеет.

«Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем», — написала Кудрявцева.

Как отмечает издание passion.ru ранее писала, что отдает себе отчет в том, что выносит на публику семейные проблемы. У телеведущей закончились силы делать вид, что все нормально.

«Мои трясущиеся руки и нервные тики никто не видит. Мне ведь надо улыбаться и делать вид, что все хорошо. Не хорошо. Уже давно. И этому нет конца. Еще немного и спасать надо будет меня», - вчера пожаловалась Кудрявцева.

Лера также отметила, что стала «созависимой» и постоянно боится, что муж может умереть без ее поддержки.

Сейчас Лера опустила руки, сил бороться за Игоря у нее больше нет. Макаров в очередной раз сорвался, хотя совсем недавно они всей семьей отдыха в Турции, и казалось, что жизнь наладилась.