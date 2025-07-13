У  Пугачевой добавилось телохранителей

Алла Пугачева отдыхает в Юрмале. Уже не первый год она арендует виллу «Марта», расположенную буквально в двух шагах от концертного зала «Дзинтари». Вилла расположена на второй линии от моря.

На Кипре, где звездная семья живет после отъезда из Израиля, невыносимая жара, а в Юрмале +22. Так что Алла Борисовна предпочитает проводить лето в прибалтийском климате, сообщает «Комсомольская Правда».

Примадонна отдыхает с мужем и детьми - близнецами Лизой и Гарри. Ребята выросли, и няни больше с ними не ходят. Зато появился еще один охранник. Теперь семью Пугачевой обслуживают охранник-водитель и просто телохранитель.

Подруга певицы Лайма Вайкуле живет рядом и принимает ее в гостях. В настоящее время исполнительница хита «Вернисаж» активно готовится к своему традиционному фестивалю «Лайма Рандеву», который пройдет в Юрмале с 25 по 27 июля.