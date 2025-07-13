Бородина обозвала лентяйками мам невоспитанных детей

Ксения Бородина убеждена, что нет неуправляемых детей, а есть ленивые мамы. Об этом она написала в личном блоге. Отвечая на вопросы подписчиков, телеведущая призвала женщин заняться воспитанием своих наследников. Об этом пишет 5 Каннал.

© РИА НОВОСТИ

«Меня такое лучше не спрашивать, а то я сейчас открою портал в ад. Я считаю, что это ваша лень! Занимайтесь воспитанием детей, что такое неуправляемый ребенок я не знаю. У меня есть двое детей! Они абсолютно разные, но все управляемые», — рассказала телеведущая.

Бородина объяснила, что ее дети не растут в «дикой строгости», но и лишней заботы тоже не получают. Телеведущая сказала. что порой ей достаточно взгляда, чтобы дочери уяснили, что делать можно, а что — «перебор».

Звездная мама всегда ведет диалог с детьми и держит происходящее на контроле. Дочерей брать с собой в путешествия Ксения начала с шестимесячного возраста и, по ее словам, они никому в дороге не мешали, поскольку она всегда заранее готовилась к полету, «брала все необходимое».

Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.