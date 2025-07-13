Названы артисты, которые хотели бы вернуться в Россию

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева* после начала спецоперации переехала жить в Испанию. При этом она призналась, что не готова продать московское жилье и отказаться от российского гражданства.

В интервью с украинской журналисткой Лазарева, отвечая на вопрос о возвращении в РФ, заявила, что «хочет этого и мечтает», пишут news.ru.

Народный артист России Александр Филиппенко в 2022 году переехал жить в Литву. При этом говорил, что не считает, что больше никогда не вернется в РФ.

Свое желание приехать в Россию после эмиграции в Латвию озвучивала и народная артистка РФ Чулпан Хаматова.

«Я бы хотела вернуться — погулять по улицам, по тем местам, где я ребенка в детский сад водила, в школу. По дороге от Театра Наций и обратно. Очень интересно посмотреть», — сказала она.

Алишер Моргенштерн** (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что жалеет об отъезде. Он пообещал больше «не работать на Америку» и подчеркнул, что надеется вернуться на родину и продолжить работу в отечественном шоу-бизнесе.

Блогер Даня Милохин во время одного из стримов заявил, что хочет вернуться в Москву и даже готов пойти учиться, но он опасается, что его отправят служить в армию.

Певица Земфира** в сентябре 2024 года во время концерта в Тбилиси расплакалась на сцене, подняв перед собой плакат с надписью «Уфа». Звезда сказала, что хочет спеть в Москве и верит, что этот день настанет.

Ксения Собчак в марте 2022 года улетела в Израиль вместе с сыном Платоном. Она пробыла за границей около месяца. Вернувшись в Москву, журналист заявила, что не намерена покидать родную страну навсегда.

*Внесена Минюстом РФ в список иноагентов, Росфинмониторингом — в список террористов и экстремистов.

**Внесены Минюстом РФ в список иноагентов.