Названа стоимость недвижимости Орбакайте в США

Кристина Орбакайте полностью переехала к семье в США. Певице принадлежит недвижимость в Нью-Йорке и Майами, стоимость которой составляет около 10 миллионов долларов.

Марк Гершкович, сооснователь юридической компании «Гершкович, Лебедев и партнеры», специализирующийся на зарубежной недвижимости, дал оценку собственности певицы в беседе с журналистами absatz.media.

«Цена нью-йоркской недвижимости составляет около 2,3 миллиона долларов. Стоимость обслуживания такой квартиры может составлять около 4,5 тысячи долларов», — уточнил эксперт.

Речь идет об апартаментах в престижном комплексе Tribeca Space.

В Майами Орбакайте принадлежит пентхаус площадью 282 квадрата в элитном Majestic Tower Bal Harbour стоимостью около 7 миллионов. Ежемесячные расходы на содержание достигают 4 тысяч долларов.

В России у певицы в распоряжении есть четыре квартиры в Москве суммарной площадью около 500 квадратных метров и «дача Пугачевой» в подмосковном коттеджном поселке Малые Бережки. Последняя представляет собой особняк площадью 760 квадратных метров с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном. Как отмечалось ранее, Орбакайте намерена избавиться от двух московских квартир и дачи.