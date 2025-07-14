Первый за год концерт Канье Уэста обернулся скандалом

С «рэп-плохишом» Канье Уэстом «приличные» тур-менеджеры и концертные площадки стараются не связываться из-за его «безобразных выходок» и скандальных высказываний. Конечно, пользуясь законами западной демократии и «неприкосновенным» правом на свободу слова, он не дает скучать публике, то и дело «смущая нравы» очередными выходками и публичными демаршами, что, однако, еще больше усиливает его изоляцию, критику и «нерукопожатность». А там, где ему все-таки удается выступить, как это случилось 12 июля в Шанхае, все оборачивается несусветным скандалом.

«Прозябая» больше года без концертов, артист все-таки добрался – нет, не до Москвы, как многие надеялись после его прошлогоднего блиц-визита в Россию, где он «улаживал» (точнее - расторгал) контракт с возмущенным его «сомнительными выходками, которые вредят репутации партнеров» дизайнером Гошей Рубчинским, - а до китайской мекки шоу-бизнеса Шанхая.

Концерт, разрешенный властями Поднебесной (в Китае ничто не происходит без разрешения властей), видимо, из-за желания «уколоть» дядюшку Сэма на фоне усугубляющихся китайско-американских трений (мол, у вас «беднягу» отменяют, а мы тут его с хлебом-солью, точнее – с лапшой и уткой по-пекински), закончился фактическим провалом. Наблюдатели отмечают, что «сильно бы удивились», если бы, наоборот, все прошло гладко и без сучка-задоринки.

Одним из последних публичных скандалов стало памятное выдворение артиста с церемонии «Грэмми» в феврале этого года, куда он явился не только без приглашения, а закатил фактически «голую вечеринку» (Ивлеева с Киркоровым кусали локти), заставив свою жену Бьянку Цензори надеть «прозрачное» платье, в котором женщина выглядела по сути библейской Евой, то есть без ничего. В Шанхает, правда, он уже не рискнул бравировать бьянкиной наготой, иначе бы его оттуда турнули ракетой в космос. Скадалист скандалистом, но берега, если надо, видит…

Однако, концерт в Шанхае, первый за почти год, все-равно вызвал шквал критики и протестов - теперь уже со стороны рядовых зрителей, потративших на шоу свои и немалые трудовые юани. Вместо триумфального возвращения, которое обещалось громкой и назойливой рекламой, — массовое недовольство, технические сбои и требование вернуть деньги.

Шоу на стадионе Shanghai Stadium собрало около 70 тысяч человек, но начало оказалось далеко не гладким. Артист вышел на сцену с задержкой более чем на сорок минут, и уже во время ожидания публика начала выражать недовольство, скандируя требования о возврате средств за билеты. В принципе, это было еще не самое страшное, поскольку «задержка» с выходом – обычный прием поп, рок и рэп-звезд. Как они считают, это дополнительно разогревает публику, подготавливая ее ко «встрече с прекрасным», однако, публика часто так не считает. В случае с нетерпеливыми китайцами это привело к первому скандалу. Дальше ситуация еще больше «обОсрилась», как выражался один известный генсек.

По сообщениям очевидцев, выступление сопровождалось постоянными техническими сбоями: несколько треков приходилось запускать заново, предположительно из-за дождя, повлиявшего на аппаратуру. Само оформление сцены оказалось минималистичным — без визуальных эффектов и полноценного света. А китайцам хотелось праздничной феерии, или хотя бы Билана, который летал недавно над стадионом в Москве, раздвигая к восторгу публики в полете ноги и руки. Пользователи китайских соцсетей назвали концерт Уэста «хаосом» и «самым плохо организованным шоу».

С 2023 года Канье Уэст практически не выступает за пределами Азии, в других местах с ним просто предпочитают «не связываться». Концерт в Словакии недавно был отменен после того, как возмущенная петиция против его участия собрала тысячи подписей. Уэст «прославился» в том числе и славословиями в адрес главарей Третьего Рейха. В петиции говорилось, что артист «связывается с идеологиями, связанными с темными периодами истории», и его выступление оскорбляет память жертв Второй мировой войны, а также «противоречит европейским ценностям исторической ответственности».

Однако, несмотря на споры, ограничения и отмены, Канье продолжает собирать полные залы там, где ему удается их ангажировать. Публика в ажиотаже раскупает билеты на «запретный плод, который сладок», а потом понимает, что «облапошилась», начинает бузить, но денюжки уже тю-тю. Теперь, «прозрели» и китайцы, отмечая в своих недовольных рецензиях, что скандальный концерт в Шанхае «ставит под сомнение готовность и способность Канье Уэста к масштабным живым выступлениям». Впрочем, готовность и способность этого анфан-терибль шоу-биза к скандалам и провокациям под сомнение пока не ставится.