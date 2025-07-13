Алсу призналась, что думает о пластике

Алсу была гостьей Cемейного образовательного форума Леонида Агутина в Сочи. С песней «Буду я любить тебя» артистка выступила на гала-концерте «Звезды „Русского Радио“». За кулисами звездные гости общались с прессой. Алсу задали множество вопросов о том, как ей удается так молодо выглядеть.

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По словам самой звезды, безупречный внешний вид она сохраняет благодаря косметическим процедурам и строгому режиму — операции тут ни при чем.

«Людям интересно посплетничать, обсудить. Когда человек хорошо выглядит, сразу возникает мысль: „Наверное, что-то сделала“. Давайте придумаем, что же она прооперировала!» — отметила певица.

Однако она вовсе не отрицает пластики – напротив, звезда призналась, что уже задумывается о ней, пишет СтарХит.

«Почему бы и нет. Я тоже буду это делать для сохранения красоты. Это такие превентивные меры, чтобы дольше оставаться в лучшем виде. У меня такая профессия, что надо хорошо выглядеть», — резюмировала исполнительница.

27 июня Алсу отметила свой день рождения. Артистке исполнилось 42 года.