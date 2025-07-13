Боня поставила на место Меньшову после ее заявлений о 50-летних женщинах

Телеведущая Виктория Боня не оценила заявление Юлии Меньшовой о красоте женщин после 50 лет. 55-летняя телеведущая заявила, что для нее нелепо выглядит попытка возрастных дам пытаться конкурировать с 20-летними. По мнению Меньшовой, это якобы заранее проигрышная позиция.

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает пуш-ап лифчик, обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, делает себе попу или идет ее качать в фитнес-зале — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала. Все равно 20-летние натуральны, а ты нет», — сказала Меньшова в интервью стилисту Алеко.

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Боня, которая не скрывает свои процедуры и операции для поддержания красоты и молодости, в разговоре с URA.RU лаконично оценила заявление Меньшовой. Теледива призвала Юлию обратить свой взгляд на западных звезд.