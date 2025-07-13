Автор хитов Пугачевой и Баскова выживает на крошечную пенсию

Татьяна Назарова написала около 300 хитов для звезд российской эстрады. В 1990-х годах ее тексты исполняли Татьяна Буланова, Николай Басков, Алла Пугачева и другие артисты.

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Сейчас поэтесса живет со старенькой мамой и получает пенсию 10 500 рублей, информирует издание passion.ru.

Назарова уже некоторое время назад ушла из мира шоу-бизнеса и теперь ведет тихую и скромную жизнь. Поэтесса живет на юге России в небольшом домике, построенном на месте материнской дачи. Поэтесса и не может представить свое существование без матери. А еще она спасает бездомных животных.

азарова приютила семь собак и 16 кошек. Помимо этого, у нее есть куры и пчелы. Несмотря на тяжелое материальное положение, поэтесса не может отказаться помогать бездомным животным.

«А как я ее буду не кормить, если она пришла голодная, холодная? Профессиональный спасатель, по сути дела. Собак спасаю, кошек спасаю», — рассказала Татьяна в эфире шоу «Привет, Андрей!».

Недавно, по словам поэтессы, рядом поселились люди, которые пытаются выжить ее и мать, поскольку хотят заполучить их землю, до сих пор не оформленную в собственность.